Pour généraliser sa 5G+, Free Mobile doit encore travailler dur sur la bande 3,5 GHz

Free Mobile est le 1er à déployer sa 5G SA pour le grand public mais il est le dernier en matière de déploiement de la fréquence qui permet son utilisation.

La bataille de la 5G SA a officiellement été lancée cette semaine par Free Mobile, se revendiquant comme étant le 1er opérateur à permettre à ses abonnés grand public à l’échelle nationale de bénéficier sans surcoût de son nouveau coeur de réseau 5G, apportant plus de débits et une meilleure latence, idéal par exemple pour le gaming nomade. Si Orange, SFR et Bouygues ont déjà lancé des offres 5G+ sur le marché des entreprises estimant que les usages de la 5G SA y sont plus pertinents (network slicing, 5G privée), ils prévoient d’emboîter le pas à Free Mobile sur le B2C d’ici quelques mois. De son côté, Orange a annoncé dans la foulée de l’annonce de Free Mobile, le lancement de son offre 5G+ Home en octobre, préférant d’abord jouer sur le terrain des box 5G grand public avant de passer directement aux mobiles.

Cette 5G dite standalone qui s’appuie sur des infrastructures autonomes, est déployée uniquement sur la bande 3,5 GHz. Si Free Mobile cherche par sa communication à devancer ses rivaux sur le terrain de l’innovation, force est de constater qu’il doit encore cravacher pour remplir les objectifs 2024 fixés par l’Arcep. Avec près de 7000 sites équipés sur la bande reine de la 5G, l’opérateur a l’obligation de passer le cap des 8000 sites d’ici la fin de l’année. Interrogé par Le Figaro sur ce déploiement, Nicolas Thomas, le directeur général de Free se dit confiant : « Nous sommes assez sereins sur nos obligations de couverture pour la fin de l’année».

En face, ses concurrents ont pris une longueur d’avance, Orange compte 10.500 sites 3,5 GHz et couvre 70% de la population française, devant SFR ( 8600 supports) et Bouygues Telecom (8300 supports). La couverture 5G de Free Mobile sur cette bande est donc aujourd’hui inférieure à celle de la concurrence. C’est sur ce point que l’ex-trublion doit désormais concentrer ses efforts sous peine de se voir voler la vedette dans les prochains mois.

