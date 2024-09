Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 18, voici les nouveautés

Mettez à jour vos Apple TV HD ou 4K , tvOS 18 est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités et évolutions.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV se met à jour afin d’adopter une nouvelle version tvOS18 de son système d’exploitation.

La fonction Enhance Dialogue devient également plus intelligente “en exploitant l’apprentissage automatique et le traitement audio informatique pour restituer les voix plus clairement par rapport à la musique, aux scènes d’action et aux bruits de fond sur l’Apple TV 4K. Les sous-titres apparaissent désormais automatiquement “aux bons moments, notamment lorsque la langue d’une série ou d’un film ne correspond pas à celle de l’appareil, quand les utilisateurs coupent le son ou lorsqu’ils reviennent en arrière pendant le visionnage”.

Au rang des nouveautés, la marque à la pomme annonce des fonctionnalités intelligentes comme InSight à l’instar de X-Ray, sur Prime Video, qui affiche à l’écran des informations actualisées sur les acteurs, les personnages et la musique de chaque film et série Apple TV+ en direct en temps réel.

Des mises à jour de l’application Home sont également disponibles, “notamment l’accès invité avec iOS 18, qui offre aux utilisateurs des moyens pratiques d’accorder aux invités le contrôle des serrures, des portes de garage et des systèmes de sécurité, de planifier un accès personnalisé ou temporel à la maison avec des serrures intelligentes et d’afficher l’historique des activités des invités”, précise Apple,

Le HomePod est également mis à jour avec tvOS 18 , les utilisateurs peuvent bénéficier d’une expérience immersive lors de la diffusion audio depuis l’iPhone et l’iPad vers HomePod et les équipements audio tiers compatibles grâce à l’ajout de Spatial Audio à Airplay. Et ce n’est pas tout puisque les aspirateurs robots sont compatibles avec l’application Home et pourront participer à des automatisations et des scènes.