L’obsolescence des TV fait enrager, Free a-t-il encore beaucoup de surprises pour ses abonnés ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

A quoi peuvent servir les offres prépayées ?

Et si Free Mobile se lançait enfin dans les cartes prépayées ? Si l’opérateur mobile propose sur ses bornes automatique son forfait 300 Go avec une validité d’un mois, il ne propose pas de réelle gamme d’offres prépayées. Mais cela pourrait venir assez rapidement selon les nouvelles découvertes du “petit fouineur” de la communauté Free. Selon @Tiino_X83, un site dédié est actuellement en cours de construction, image à l’appui. Ces offres concerneraient également Free Pro, en atteste cette analyse du JavaScript des offres Pro grâce à ChatGPT. Figurent notamment des recharges sous forme de pass national ou international allant de 5 à 100€ et un pack SIM à 5€ incluant une carte SIM et une recharge. La question étant, à quoi peuvent servir ce type d’offres à l’heure où de nombreux forfaits sont peu chers et tout de même assez fournis ? Des Freenautes avancent des réponses.

Que réserve Free aux abonnés Freebox Delta ?

Free annonçait officiellement ce 11 septembre que ses abonnés Freebox Delta bénéficient désormais des quatre chaînes et replays d’Universal+ sans surcoût et de manière automatique. Une bonne nouvelle pour les abonnés à cette offre qu’on aurait pu croire enterrée par la Freebox Ultra. Mais Xavier Niel avait annoncé qu’on reverrait la Delta, la question étant : faisait-il référence à ce cadeau, ou Free réserve-t-il encore des surprises ?

Halte a l’obsolescence !

Après la gamme 2015-2016, cela va être au tour des Smart TV Samsung de 2017 de ne plus permettre l’accès à l’application Canal+. Les annonces de plateformes ne gérant plus certains supports sont assez fréquentes et à chaque fois, les abonnés sont plus qu’agaçés, d’autant plus dans le cas d’un téléviseur qui a généralement une durée de vie assez longue.

Pourquoi pirater ?

Lorsque l’on pense au piratage en ligne, on pense notamment aux films, séries ou jeux vidéo, mais c’est aussi le cas de livres et de revues scientifiques ou universitaires,qui sont publiées illégalement sur le web. L’une des références pour ce type de contenu est la bibliothèque en ligne Z-Library, qui propose énormément de livres en libre-service et fait l’objet de multiples recours en justice. En 2022, plus de 200 noms de domaines étaient bloqués sur demande Syndicat national des éditeurs et ce 12 septembre, c’est une nouvelle offensive qui a été menée avec plus de cent noms de domaine bloqués par les opérateurs. Si le piratage est illégal, certains voient cependant en cette solution une alternative viable pour des produits jugés inaccessibles.

Les malchanceux de la fibre…

L’Arcep a publié la semaine dernière les résultats de son suivi des marchés des services fixes à haut et très haut débit au 30 juin 2024. Parmi les 44.4 millions de locaux recensés par les opérateurs en France, 39.3 millions sont raccordables à la fibre optique, soit un taux de couverture de 89%. Il reste encore un peu plus d’un foyer sur 10 à rendre raccordable donc, et certains sont assez malchanceux vis-à-vis de leur emplacement, malheureusement…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox