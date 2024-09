TF1 et France Télévisions envisagent de faire front commun face à la concurrence

Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, a annoncé la volonté d’organiser les acteurs de l’audiovisuel, qu’il soit public ou privé, en filière.

Face à Netflix, Prime Video et autres plateformes, l’audiovisuel privé et public pourraient faire front commun. Des discussions sont en tout cas en cours entre les différents acteurs du secteur selon le dirigeant du groupe TF1, pour s’organiser en une filière. “Toutes les industries sont organisées de la sorte, nous sommes jusqu’ici morcelés, idéalement, nous voudrions mettre en œuvre cette filière à la mi-octobre” précise-t-il.

Le premier objectif est de peser sur les débats touchant au “financement d’un audiovisuel public pérenne et visible“, explique Rodolphe Belmer, qui insiste que “l’audiovisuel public est un acteur essentiel de l’écosystème français“. Du côté de France Télévisions, qui a vu son modèle de financement changer avec la fin de la redevance et une formule temporaire jusqu’à fin 2024. Delphine Ernotte-Cunci, préside du groupe, a par ailleurs lancé l’alerte sur le fait qu’en l’absence d’un vote sur un financement pérenne cette année, “l’année prochaine, le service public audiovisuel sera budgétisé comme n’importe quelle commodité” et “ce n’est pas un bon système pour garantir l’indépendance“. Elle a par ailleurs salué la proposition du dirigeant de TF1, leadeur du secteur.

Source : France Info

