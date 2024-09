Nouvelle promo pour Molotov Extra, l’offre est proposée à 1 € par mois pendant 3 mois

Molotov TV, le service de streaming de télévision, propose une offre promotionnelle : Molotov Extra à 1 € par mois pendant 3 mois.

Molotov TV offre un accès en streaming à de nombreuses chaînes de télévision en direct, ainsi que des fonctionnalités de replay et d’enregistrement dans le cloud. Molotov Extra est la version payante du service, qui inclut quelques avantages supplémentaires comme l’accès à plus de 100 chaînes, le contrôle du direct, 4 écrans en Full HD, l’enregistrement des contenus et accès aux replays ainsi que la possibilité d’utiliser le service dans toute l’Union européenne.

Cette promotion permet donc de bénéficier de Molotov Extra pendant trois mois pour la somme de 3 € au total, et cela, sans engagement. Au-delà de période de promotion, vous pourrez ainsi stopper l’abonnement ou alors le conserver et passer à un tarif de 6,99 € par mois.

Molotov est disponible sur les ordinateurs, tablettes (Android et iOS), smartphones (Android et iOS), TV connecté ou encore via un Chromecast, un Fire TV Stick ou encore un Xiaomi Mi TV Stick et Apple TV. Mais aussi sur PS4 et PS5 et Xbox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox