Pourquoi Free séduit plus les Français qu’Orange, Bouygues et SFR sur le fixe et mobile ? La réponse franche de Xavier Niel

Selon le fondateur de Free, en augmentant leurs prix dans un contexte inflationniste, la concurrence s’est tirée une balle dans le pied. Leurs abonnés ne sont plus dupes.

Bis repetita, comme en 2022, 2023, Free a conforté son fauteuil de leader en matière de recrutement sur les segments fixe et mobile lors du 1er semestre 2024. Si l’ex-trublion fait aujourd’hui la différence commercialement face à Orange, Bouygues Telecom et SFR, il le doit non seulement à sa stratégie de bloquer ses prix sur le mobile jusqu’en 2027 mais aussi au choix inverse de ses rivaux d’avoir augmenter leurs prix pour les nouveaux et abonnés actuels à l’aube de l’inflation des prix impactant les ménages français. Cette flambée des prix initiée fin 2022 est suivi cette année d’une baisse du prix des forfaits mais le mal est fait, de nombreux Français ne sont pas dupes et ont perdu confiance en leur opérateur, du pain bénin en quelque sorte pour Free Mobile qui encore une fois lors du second trimestre 2024 l’emporte face la concurrence.

A la question de savoir comment fait Free pour maintenir ses tarifs dans le mobile, Xavier Niel a répondu sans ambages dans une interview accordée au mensuel Capital : “C’est un choix : celui d’augmenter le nombre de nos abonnés plutôt que nos prix. A nous d’arriver à compenser les charges supplémentaires. Je pense qu’en période d’inflation, c’est un choix raisonnable que de garder des prix fixes”, et d’ajouter : “On ne change pas de stratégie toutes les deux semaines. Cela nous permet de prendre des parts de marché. En tant que client, quand vous subissez des hausses de prix tous les six mois, il y a un moment où vous vous dites : «Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? On me vend à un prix pas cher la première année, mais après, ils passent leur temps à m’augmenter. Je préfère aller chez quelqu’un qui ne bouge pas ses prix».

Source : Capital, (mensuel de septembre).

