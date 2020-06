La Fondation Free annonce les 7 nouveaux projets qu’elle financera pour réduire la fracture numérique

La fondation Free a dévoilé les lauréats de son appel à projets sur le thème “Santé et handicap, des solutions par le numérique”, qu’elle financera à hauteur de 20 000€.

La Fondation Free intervient tout au long de l’année en faveur de la réduction de la fracture numérique et du développement des logiciels libres. Elle contribue ainsi par ses missions à favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs des personnes les plus démunies. Lors d’un appel à projet publié en janvier dernier, elle appelait les organismes sans but lucratif agissant dans le domaine de la santé et/ou du handicap via des solutions numériques à présenter leurs projets.

Sur 85 projets reçus et 24 présentés au comité de sélection, sept ont été retenus pour un soutien financier de la part de la Fondation Free. Toutes portées sur l’inclusion numérique pour les personnes souffrant d’un handicap.