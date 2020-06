StopCovid : gare aux fausses applications, alertent les spécialistes de la sécurité

Les utilisateurs souhaitant installer une application de traçage sur leur smartphone doivent rester vigilants pour éviter de récupérer une application vérolée. Ils sont en effet attendus au tournant par les escrocs.

Surfant sur la peur suscitée par l’épidémie de coronavirus, certains en profitent pour diffuser de fausses applications de traçage de contact. Des applications imitant celles déployées par les gouvernements, mais qui n’ont pas du tout les mêmes intentions.

Selon les chercheurs de la société de cybersécurité Anomali, qui en ont repéré une douzaine, ces fausses applications de traçage “téléchargent et installent des logiciels malveillants” dans le but de “voler des identifiants et données personnelles”. Bien que non distribuées via les plates-formes d’applications officielles, elles parviennent à proliférer. Des sites Web et d’autres applications se chargent en effet de la promotion avec des liens de téléchargement, ce qui favorisent ainsi la visibilité et la diffusion.

L’application diffusée en France est disponible depuis le 2 juin et répond au nom de StopCovid. Le secrétariat au Numérique indiquait d’ailleurs un “bon démarrage”. Si vous comptiez récupérer la version iOS, c’est sur l’App Store. Celle pour Android est, quant à elle, à télécharger depuis le Play Store. Pour éviter de télécharger l’application d’un autre pays, pensez bien à indiquer “StopCovid France” dans la requête.

Source : AFP