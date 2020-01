La Fondation Free lance un nouvel appel à projets et vous propose de participer

La Fondation Free intervient tout au long de l’année en faveur de la réduction de la fracture numérique et du développement des logiciels libres. Elle contribue ainsi par ses missions à favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs des personnes les plus démunies.

La Fondation Free nous informe qu’elle lance un nouvel appel à projet sur le thème « Santé et handicap, des solutions par le numérique ». « La Fondation s’adresse donc aux organismes sans but lucratif et reconnus d’intérêt général agissant ou ayant un projet en faveur de la santé et/ou du handicap via des solutions numériques. » précise la Fondation Free. Pour candidater, il conviendra d’être en mesure de présenter un projet clair, avec des besoins précis. Modalités de soutien financier :

-L’enveloppe maximum par projet est de 20 000 €

-Le budget détaillé de votre projet et de vos besoins concernant votre sollicitation devra nous être fourni pour l’étude de votre dossier. Si votre projet venait à être sélectionné, nous vous demanderons des retours concrets et quantifiables sur l’utilisation de notre soutien. Les projets déjà soutenus et financés par plusieurs structures seront privilégiés.

– La date limite de dépôt des candidatures est le 17 mars 2020

Pour soumettre votre projet, cliquez ici . Il vous sera demandé de créer un compte. Cet espace vous permettra de compléter chaque section à votre rythme, jusqu’à la fin du délai de l’appel. Le comité de sélection, composé des salariés de plusieurs entités du groupe Iliad, décidera des projets qui seront soutenus.

