Une astuce Free en moins d’une minute : bénéficiez de + de 100 chaînes TV gratuitement sur Freebox Pop/Ultra et Mini 4K

Profitez de nombreuses chaînes supplémentaires et sans rien payer de plus.

Durant tout l’été, Univers Freebox vous propose chaque jour une courte vidéo, sur YouTube et TikTok, pour vous présenter une astuce sur Free, Free Mobile ou même plus largement sur les services numériques.

Aujourd’hui, nous vous montrons comment bénéficier d’environ 120 chaînes TV supplémentaires et gratuitement sur les Freebox Pop et Mini 4K mais également la Freebox Ultra et Delta si elles utilisent un Player Pop :

