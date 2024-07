Google déploie le suivi des feux de forêt en temps réel en France

Google a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité en France pour ses services Google Maps et Google Search : le suivi en temps réel des feux de forêt. Cette innovation arrive à point nommé, en réponse aux conséquences du changement climatique, qui augmentent la fréquence et l’intensité des incendies de forêt.

Malgré un printemps et un début d’été pluvieux en France, les étés deviennent de plus en plus secs, aggravant le risque de feux de forêt. Par exemple, en Californie du Nord, un incendie massif a ravagé 141 640 hectares de forêt au 28 juillet 2024. En France, en 2023, on a dénombré 2 671 incendies ayant détruit 5 292 hectares, selon la STEM Fire.

L’Adaptation des outils technologiques

Pour faire face à ces nouvelles menaces, les outils technologiques doivent évoluer. C’est dans ce cadre que Google a lancé sa fonctionnalité de suivi des feux de forêt en temps réel le 30 juillet 2024, disponible dans plusieurs pays européens et africains, dont la France et Monaco.

Fonctionnement de la fonctionnalité

Le suivi en temps réel des feux de forêt par Google repose sur deux technologies principales : l’imagerie par satellite en orbite basse et les programmes de machine learning. Voici comment ces technologies se complètent :

Imagerie Satellite : Google collecte des images satellites de diverses sources pour obtenir une vue globale et en temps réel des feux.

Analyse par IA : Une intelligence artificielle analyse les différences entre les trois dernières images satellitaires pour estimer l’évolution des incendies.

Bordures Virtuelles : Une deuxième IA compile ces résultats et dessine des bordures virtuelles autour des zones touchées, permettant de visualiser l’évolution des feux sur Google Maps.

Utilisation par les utilisateurs

Cette fonctionnalité est intégrée de manière transparente dans Google Maps et Google Search. Les utilisateurs seront alertés lorsqu’ils recherchent des informations sur une zone affectée ou lorsqu’ils planifient un trajet traversant une zone incendiée. Les notifications seront disponibles dans la langue de l’utilisateur, augmentant ainsi l’accessibilité et la portée des alertes.

Impact et utilisation internationale

Cette nouvelle fonctionnalité de Google a déjà montré son utilité. La première semaine de juillet, 1,4 million de personnes ont reçu des informations sur les feux de forêt via ce service. Les informations peuvent également être transmises par notifications, tant en Europe qu’en Afrique.

Source : Google

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox