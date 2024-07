La Fédération Française des Télécoms réagit suite aux actes de sabotage massifs qui ont touché les abonnés de Free, Bouygues, SFR et Orange.

Y’a des gens qui veulent nous faire chier !

Nous vous rapportions ce matin les sabotages coordonnés de nombreux sites télécom à travers toute la France, qui pourraient être en lien avec les JO puisque des tags anti JO on été découverts sur certains des sites concernés. Cela concerne des installations du réseau mobile qui ont été incendiées, mais également des câbles de fibre optiques qui ont été sectionnés. Même si c’est principalement le réseau de SFR qui a été touché, les abonnés de tous les opérateurs ont été impactés, à différents niveaux, puisque les réseaux sont en partie mutualisés.

La Fédération Française des Télécom a ce soir réagit à ce sabotage inédit, et apporte plusieurs réponses. Nous vous proposons de découvrir son communiqué de presse en intégralité :

Plusieurs coupures ont été constatées dans la nuit du 28 au 29 juillet sur des infrastructures majeures de communications électroniques. La concomitance de ces événements et les infrastructures ciblées pointent vers des actes de sabotage, signalés aux autorités compétentes pour mener les investigations nécessaires.

Ces coupures concernent des portions de réseaux longue distance, c’est-à-dire l’équivalent des « autoroutes » pour le réseau routier. Ces réseaux sont utilisés par les opérateurs pour leurs propres besoins mais peuvent être aussi loués à d’autres opérateurs. Les impacts sont donc multiples : réseaux fixes et mobiles, plusieurs opérateurs concernés, clients particuliers et entreprises. Des solutions de secours, reposant sur l’utilisation d’infrastructures en redondance, sont opérationnelles dans certains cas. Du fait de ces alternatives, les impacts clients sont limités.

Les départements affectés (9) sont :

Auvergne-Rhône-Alpes : Ardèche (07), Drôme (26)

Grand Est : Marne (51), Meuse (55)

Hauts-de-France : Oise (60)

Occitanie : Aude (11), Hérault (34)

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84)

Les techniciens des opérateurs sont mobilisés pour rétablir au plus vite les services des usagers concernés, c’est-à-dire concrètement pour effectuer les soudures nécessaires sur les fibres optiques sectionnées ou pour identifier des solutions alternatives.

Sans préjudice des causes et de la nature de ces actes qui restent à confirmer, la Fédération Française des Télécoms condamne fermement ces cas de vandalisme qui affectent la vie des Français, au moment où le monde entier a les yeux tournés vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. La Fédération appelle à un renforcement de l’arsenal pénal à l’encontre des auteurs de tels actes, considérant la gravité des impacts pour la vie économique et sociale du pays. La Fédération salue enfin la mobilisation des salariés des opérateurs et de leurs sous-traitants pour rétablir leurs réseaux au plus vite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox