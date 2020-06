Un phishing promet une surprise aux abonnés Free

Une campagne d’hameçonnage cible en ce moment les abonnés Free Mobile. L’e-mail en question promet des smartphones haut de gamme à gagner et invite ainsi à cliquer pour découvrir la surprise qui les attend.

Pour mettre le destinataire dans l’urgence, des photos des smartphones à remporter sont affichées avec les stocks restants juste à côté. Il n’y aurait ainsi plus d’iPhone 11 Pro et presque plus d’iPhone XS Max. Les stocks d’iPhone 11 Pro Max et de Galaxy Note10+ seraient un peu plus élevés, mais pas énormes non plus.

Pour mettre davantage en confiance face à la missive, l’escroc juge bon de préciser que l’opérateur est recommandé par 97 % des abonnés.

La missive a beau reprendre les couleurs de Free et ne pas piquer les yeux, elle tient bel et bien de l’arnaque. Bref, direction la corbeille sans la moindre hésitation.

En parlant justement de signalement, pensez à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux phishings que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.

Merci @yannickg1975