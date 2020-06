SFR lance sa nouvelle offre avec TV 4K subventionnée, bien plus chère qu’elle n’y paraît

SFR lance aujourd’hui sa nouvelle offre avec un abonnement fibre couplé à un téléviseur à prix réduit. Il y’a un twist cependant : dans cette formule, les tarifs de SFR ont augmenté.

Annoncée quelques heures avant l’offre Bbox Smart TV de Bouygues Telecom, SFR lance ce matin sa formule Box+TV qui propose l’achat d’un téléviseur à tarif préférentiel pour la souscription à un abonnement fibre. Décortiquons-la.

Un abonnement au tarif plus élevé que d’habitude.

Chaque offre fixe de SFR (SFR Fibre, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium) est compatible avec cette formule. Cependant, le tarif de ces abonnements, en plus d’un engagement 24 mois contre 12 habituellement, augmente de 10€ par rapport à l’offre “normale” proposée par l’opérateur au carré rouge.

SFR Fibre avec TV : 48 € par mois après une période promotionnelle d’un an à 25€ par mois alors que l’abonnement est initialement proposé à 38€ mois (hors tarif promotionnel).

: € par mois après une période promotionnelle d’un an à 25€ par mois alors que l’abonnement est initialement proposé à 38€ mois (hors tarif promotionnel). SFR Fibre Power avec TV : 55 €/mois après un an à 35€/mois, contre un tarif habituel de 45€ (hors tarif promotionnel).

: €/mois après un an à 35€/mois, contre un tarif habituel de 45€ (hors tarif promotionnel). SFR Fibre Power avec TV : 63€/mois, après un an de tarif promotionnel à 45€ par mois. L’offre Fibre Power classique est quant à elle commercialisée à 53€ par mois (hors tarif promotionnel).

10€ plus cher pour le même débit et la même offre TV sur chaque offre

Ainsi, cette nouvelle offre coûtera 240€ de plus sur deux ans à un abonné s’il opte pour cette formule pour le même contenu, sans même compter le tarif du téléviseur dans l’équation. Ou plutôt, les tarifs.

Un téléviseur au tarif variable selon l’abonnement choisi

L’abonné a le choix entre trois modèles de téléviseurs Samsung, tous de la gamme TU8005, respectivement de 43, 55 et 65 pouces. Chacun sera proposé à un tarif différent selon le modèle et les offres que vous choisirez lors de la souscription.

Ici, les tarifs pour le modèle 43 pouces proposé par SFR

Les tarifs des deux autres téléviseurs, de 55 et 65 pouces chacun

Le tarif du téléviseur peut ainsi varier d’un abonné à l’autre, en fonction de l’offre d’abonnement choisie. Dans le cas du plus petit téléviseur, l’abonné SFR Fibre paiera 48€ de plus que pour les deux offres supérieures. On notera d’ailleurs que dès que l’on souhaite un écran de 55 pouces ou plus, le tarif le plus alléchant est l’offre SFR Premium, soit la plus chère.

Un prix pas si mini une fois le calcul fait

Un peu de mathématiques maintenant. L’offre de SFR reste-t-elle une bonne affaire malgré cela ? Prenons un exemple concret, avec le plus petit téléviseur proposé.

D’après SFR, sa valeur initiale est de 599€ TTC. Concrètement, si on ajoute la hausse du tarif de l’abonnement, sur deux ans, ce téléviseur reviendra ainsi à 481€ dans le cadre d’une offre SFR Fibre (soit le double du prix présenté) et 433€ pour les deux offres supérieures. Une réduction qui est certes appréciable par rapport au coût d’origine, mais qui n’a rien avoir avec les 193€ ou 241€ affichés par l’opérateur. Tout en prenant en compte que le prix de l’offre, quant à lui ne baisse pas au bout de deux ans et que les 10€ supplémentaires continueront d’être appliqués.

L’offre en elle-même

La formule Box+TV est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés Fibre de SFR, et sera proposée durant l’été aux abonnés actuels de l’opérateur. Deux options de paiement sont proposées, à savoir le paiement en 24 fois qui permet ainsi d’étaler le coût du téléviseur sur la durée, ou l’achat en une fois. L’engagement reste le même peu importe votre choix.

Comme indiqué précédemment, le contenu des offres de SFR est le même que les abonnements classiques. A savoir, 500 Mbit/s en download et upload pour l’offre SFR Fibre, et 1Gb/s en descendant, 500 Mbit/s en débit montant pour les deux autres. Les bouquets TV sont les mêmes, ainsi que les avantages inclus dans l’offre Premium de l’opérateur au carré rouge.

Chacune de ces offres proposera par défaut le décodeur PLUS de SFR, compatible 4K et 4 bonus TV à savoir : un prix préférentiel appliqué sur l’achat de la Smart TV, “la livraison premium de la TV dans la pièce de votre choix” ainsi que l’option Multi TV afin de disposer d’un second décodeur TV (sur demande) et un disque dur numérique d’une capacité de 300 heures. Il est également possible de bénéficier de la nouvelle Box 8 de SFR en option, pour 7€ par mois supplémentaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles de téléviseurs connectés proposés par SFR, chacun dévoile sa fiche technique sur la page de souscription, il suffit de la faire défiler. Le processus de commande est quant à lui détaillé par l’opérateur.