Free annonce avoir investi plus de 8 milliards d’euros en 5 ans dans ses réseaux

Free a investi 30% de son chiffre d’affaires en 2023, il revendique aujourd’hui être “l’opérateur avec le ratio d’investissement le plus important” en France.

Premier recruteur sur le fixe et le mobile depuis 2022, Free compte désormais 23 millions d’abonnés. Tout comme ses rivaux, l’opérateur met souvent en avant son réseau pour séduire de nouveaux abonnés. Dernier arrivé sur le mobile en 2012, l’ex-trublion a dû cravacher pour rattraper son retard en matière de sites mobiles sur ses rivaux. Aujourd’hui, il récolte le fruit de ses efforts puisqu’il compte désormais plus de sites actifs en 3G et 4G que SFR. Pour améliorer ses réseaux, Free poursuit une stratégie depuis de nombreuses années, basée sur l’investissement :

“Oui, ce qui nous caractérise, c’est que nous investissons dès que nous le pouvons. Nous sommes dans un modèle d’opérateur d’infrastructures, avec le déploiement de notre réseau mobile qui couvre 99,6% de la population en 4G et qui est le premier réseau 5G de France. C’est assez herculéen, peu d’opérateurs se lancent dans ce type de chantier. C’est un peu la même chose sur la fibre où nous avons co-investi dès que nous le pouvions. Nous investissons aussi dans l’intelligence artificielle”, a indiqué le 16 juillet, le directeur général de Free, Nicolas Thomas, dans les lignes de La Tribune. Au total sur les cinq dernières années, l’opérateur annonce avoir investi “un peu plus de huit milliards d’euros.”

L’intensité de ses investissements sur le chiffre d’affaires est important, “il atteint 30% en 2023, nous sommes l’opérateur avec le ratio d’investissement le plus important. Nous prenons cette décision parce que c’est ce qui nous permet d’avoir une base de coût fixe la plus maîtrisée possible et de gérer au mieux nos réseaux de bout en bout. Le réseau, c’est ce qui sous-tend tout le service, et après, c’est le dispositif humain que l’on peut mettre autour pour articuler tout ça”. Free dévoilera ses résultats pour le 1er semestre 2024, le 29 août prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox