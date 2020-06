Que vaudra la 5G de Free Mobile ? Free attendu sur les box dématerialisées… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free Mobile et sa stratégie pour la 5G fait débat

SFR s’est permis de glisser un tacle à Free Mobile sur l’utilisation de la bande-fréquence 700 MHz prévue pour le déploiement de la 5G. Car si cette bande-fréquence serait un bon complément pour la couverture 5G, les débits seraient cependant moindres que lors de l’utilisation de la bande fréquence 3.5 GHz. Cette pique a lancé un débat dans nos commentaires. Alors, la 5G de Free sera-t-elle médiocre ?

Free pourrait-il se lancer sur le même chemin que Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom a présenté son offre Bbox Smart TV, remplaçant le player habituel par une télévision connectée. Si l’innovation est là, certains regrettent que l’opérateur ne soit pas allé plus loin et n’ait pas décidé de simplement proposer une application compatible avec tous les téléviseurs connectés ou tous les supports… Free aurait ses cartes à jouer, ou en tout cas, c’est ce que pense Philg62 ! Et vous,qu’en pensez vous ?

Après le bouclier anti-5G, faites appel à un chaman !

Ou un marabout, au choix ! En effet, une arnaque au Royaume-Uni propose une clé USB qui pourrait “protéger de la 5G“. Un peu d’opportunisme sur le dos des gens qui croient dur comme fer aux effets de la nouvelle génération de téléphonie mobile sur la santé. Mais si vous avez vraiment peur, lorgnez dans les commentaires, nous avons un authentique chaman qui peut vous aider ! On appréciera le soin du détail, jusque dans le pseudo. 😉

Une nouveauté de Mycanal qui pourrait décevoir

MyCanal continue de teaser une “grosse nouveauté” dans les release notes de ses applications. Et pour l’instant, les paris sont placés sur la future application flambant neuve qui devrait débarquer sur Mac au cours du mois de juin. Si il s’agit bien de cette grande nouveauté, il risque d’y avoir quelques déçus…

Le traçage de StopCovid, vraiment si grave ?

L’application StopCovid fait encore débat, alors qu’elle a été lancée cette semaine par le gouvernement. Le principal problème pour certains étant le fait d’être tracés sur leur smartphone. Ce à quoi certains pragmatiques répondent : vous croyez que vous n’êtes pas déjà tracés ? Et il est vrai que Google a déjà pu utiliser vos données pour établir des tendances pendant le confinement.