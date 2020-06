L’école 42 de Xavier Niel continue son déploiement à l’international

Le réseau 42 Network continue de s’étendre à l’international, cette fois avec un nouveau projet au Moyen-Orient.

Une de plus, l’école 42 de Xavier Niel n’en finit plus de traverser les frontières. Lancé en juin 2019, le projet 42 Network donne à l’école de codage sans diplôme, ni professeur et sans limite d’âge, une nouvelle dimension internationale. Le plan est de réunir vingt campus à l’horizon 2020, et une nouvelle antenne à Abou Dhabi s’ajoute à l’édifice.

La philosophie de 42 continue ainsi de s’étendre en dehors de la France, avec cette fois une antenne prévue aux Emirats Arabes Unis. C’est au cours d’une réunion entre le secrétaire général du Quai d’Orsay et le président de l’Autorité des Affaires Exécutives d’Abou Dhabi que ce projet a été annoncé et salué par les deux partis.

Une nouvelle antenne à l’international, rejoignant notamment celles à Tokyo ou à Sao Paulo. D’autre projets ont été annoncés, notamment en Allemagne. Sans oublier de nouvelles écoles qui ouvriront leurs portes en France, avec un projet signé à Nice et un campus en pleine phase de construction à Angoulême.

Cette école fera ainsi partie du réseau “42 Network”, qui présente plusieurs avantages. En effet, avec ce projet, la philosophie de l’école veut traverser les frontières et permettre une collaboration forte entre les différentes antennes. Les étudiants intégrant le réseau profiteront de sa portée internationale. « Parce que dans un environnement numérique mondialisé, presque sans frontières, acquérir une expérience internationale est devenu indispensable », 42 encourage ainsi la mobilité des étudiants. Une fois les fondamentaux acquis, ces derniers pourront postuler dans n’importe quelle école du réseau, tout en continuant à bénéficier de la même pédagogie. Cela s’illustrera par la mise en place de projets intercampus leur permettant de « se confronter à des expériences permises jusqu’ici uniquement dans l’univers professionnel, comme par exemple des collaborations avec des partenaires issus de cultures de travail multiples et sur des fuseaux différents ».

Le projet est ambitieux, mais sur de bons rails avec plusieurs ouvertures, tant en Europe que sur d’autres continents. D’autres projets sont en cours, notamment en Indonésie, plusieurs antennes Russes, une ouverture à Québec également ou en Colombie… Au total, à la fin de l’année, le réseau devrait ainsi compter une vingtaine de campus. Avec ce projet, 42 Network compte atteindre 15 000 nouveaux étudiants formés dans les trois prochaines années.