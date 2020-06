Déploiement 4G : Free est le seul à tirer son épingle du jeu durant cette crise sanitaire

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles au 1er juin 2020. A cette date, 52 654 sites 4G sont autorisés par l’ANFR, dont 46 433 en service, tous opérateurs confondus. Au mois de mai 2020, les autorisations et mises en service de sites 4G ont poursuivi leur progression.

les demandes d’autorisations des sites 4G se sont accrues de 0,5 %,

les mises en service de sites 4G ont augmenté de 0,7 %.

Durant ce mois mai, qui a en grande partie été entièrement confiné, les opérateurs télécom ont continué à déployer mais avec une baisse de régime par rapport aux mois “classiques”. Seul Free a su tirer son épingle du jeu le mois dernier en arrivant en tête avec 230 nouveaux sites 4G. Les autres opérateurs se suive dans un mouchoir de poche : Bouygues Télécom se classe deuxième avec 155 sites 4G supplémentaires. Orange suit avec 154 sites mis en service. Enfin SFR ferme la marche avec 153 sites 4G activés. Le classement général ne change pas.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (22 184 sites, + 154 en mai) ; SFR (19 314 sites, + 153 en mai) ; Bouygues Télécom (18 449 sites, + 155 en mai) ; Free Mobile (16 086 sites, + 230 en mai).

Focus sur le déploiement 4G de Free

En plus du déploiement de nouveaux sites 4G, Free a également été actif concernant les fréquences 1800 MHz avec 135 antennes supplémentaires activées durant le mois dernier soit 14 941 au total. Mais c’est surtout concernant les fréquences 700MHz, dites en or, que Free réalise un score important avec 347 nouvelles antennes activées durant le mois dernier (c’est tout de même moins que les mois précédents) pour un total de 14 857 antennes et a obtenu 193 nouvelles autorisations.

Le déploiement des fréquences 1800MHz et 700MHz permet de disposer de la 4G+ mais également d’étendre la couverture 4G car ce sont des fréquences plus basses que les 2,6GHz que déployait Free au lancement de la 4G.

Mais au delà, Free prépare le terrain pour pouvoir déployer la 5G sur les fréquences 700MHz, qui seront dévolues à termes à la 5G. Ce déploiement massif de Free permettra donc de prendre une avance importante dans le déploiement de cette nouvelle technologie.

Variation du déploiement 4G au cours du mois de mai

Déploiement 3G : Un mois mai durant lequel Free a moyennement actif

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, avec 171 sites supplémentaires activés sur le mois de mai pour un total de 17 911 sites 3G activés.