Les efforts de Free salués, Bouygues Telecom taclé sur la 5G… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le fair-play de Free Mobile

Suite à un souci rencontré par certains abonnés à son forfait 2€, Free Mobile a corrigé le tir et a même décidé de rembourser ceux qui se sont vu facturé leur hors-forfait suite à ce bug. Un geste fair-play qui a été apprécié par les Freenautes.

Martin Bouygues demande le report de la 5G mais ne convainc pas… quelle sera la prochaine raison ?

Le PDG de Bouygues Télécom a demandé le report des enchères 5G, jugeant que le moment n’était pas opportun, le pays étant en pleine crise sanitaire. Cependant, ses arguments n’ont pas convaincu le gouvernement, ni les internautes d’ailleurs qui sont pleins d’ironie à ce sujet…

Free fait des promesses qui confortent les abonnés dans leurs choix

Thomas Reynaud et Xavier Niel, ainsi que d’autres membres importants d’Iliad/Free ont fait trois promesses à leurs salariés, dont notamment le fait qu’aucun plan social ne sera appliqué et qu’une prime spéciale pour les techniciens sera mise ne place. Et ce geste de la part de Free semble rassurer les abonnés, qui ont choisi un opérateur qui fait des efforts.

Avalanche de louanges pour Arte

Arte a étendu son offre sur les Freebox, en proposant de nombreux contenus supplémentaires accessibles gratuitement. Et la chaîne est plutôt appréciée, si l’on en croît les commentaires qui sont plus que mélioratifs à son sujet ! Ça doit leur faire plaisir, chez Arte !

Un tas de blagues sur les bras

Avec notre rubrique “Le WTF des Freenautes“, nous vous relatons des situations cocasses ou étonnantes qui nous sont arrivées dans notre espace d’accueil des abonnés. Cette fois, c’est une maladresse de note part qui a été racontée, où l’un de nos conseillers a fait le mauvais choix d’expression. En effet, on ne dit pas que “ça va coûter un bras” à quelqu’un … qui n’en a plus. Et de cette anecdote, découle une enchère de blagues, forcément ! 😉