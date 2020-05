Iliad/Free fait trois promesses à ses collaborateurs : prime spéciale confinement, pas de plan social…

La maison-mère de Free a répondu aux questions de ses employés au cours d’un webcast avec trois messages importants.

Xavier Niel, Thomas Reynaud, Céline Polo (Directrice des ressources humaines) et Nicolas Jaeger (Directeur Financier) se sont réunis dans les locaux d’Iliad pour s’adresser à leurs collaborateurs lors d’un webcast diffusé en direct. L’opérateur s’est engagé sur trois points précis pour l’avenir d’Iliad vis-à-vis de ses employés.

Pas de plan social, une prime pour les techniciens et un nouveau plan d’actionnariat

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a résumé ces promesses faites aux collaborateurs sur son compte Twitter. Il affirme ainsi qu’un nouveau plan d’actionnariat salarié sera mis en place en 2021. Les détails de ce plan n’ont pas encore été indiqués, à noter cependant qu’en janvier dernier, Xavier Niel a renforcé son emprise et détient désormais 70% d’Iliad.

Autre point sur lequel les dirigeants d’Iliad sont revenus : la mise en place d’une prime pour les techniciens sur le terrain pendant le confinement. La maison-mère de Free avait déjà fait l’annonce en mars dernier, et c’est confirmé : les techniciens verront une bonification de leurs primes.

Et enfin, Iliad réitère son engagement de maintenir ses promesses d’embauche, 400 créations d’emploi sont prévues en 2020 et annonce qu’il n’y aura aucun plan social cette année. De quoi apaiser certaines craintes chez les salariés.

La maison-mère de Free s’était déjà affichée comme une entreprise citoyenne en refusant l’utilisation du chômage partiel et Thomas Reynaud a publié plusieurs lettres pour les collaborateurs d’Iliad pendant et après le confinement. Il avait mis l’accent également sur trois priorités à court terme pour l’entreprise : le déconfinement progressif des collaborateurs (notamment en rouvrant les Free center), la relance des activités commerciales et la reprise à un bon rythme des déploiement.