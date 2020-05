Le WTF des Freenautes : un manque d’observation avec une belle boulette à la clé

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites.

Notre chronique “Le WTF des Freenautes” vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile. Les faits – bien réels – ont fait l’objet de retours au lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, ou encore de témoignages par e-mail ou par Twitter.

C’est l’histoire d’un Freenaute en devenir. L’homme se présente au lieu d’accueil d’Univers Freebox. Il a souscrit un forfait Orange avec engagement d’un an trois mois plus tôt et souhaite finalement s’abonner au forfait Free. Sachant que l’homme va devoir solder son engagement chez son opérateur, la personne à l’accueil juge important d’aborder ce point. “Ça va vous couter un bras, voire deux”, lance-t-elle.

L’expression est bien connue, mais se révèle toutefois un peu mal placée ce jour-là. En effet, si la chose ne se voyait pas avec le comptoir, il se trouve que l’homme n’a plus ses bras. Même pas de prothèses. La personne à l’accueil a pu s’en rendre compte lorsque l’homme a reculé, laissant ainsi apparaître ses manches enroulées autour de ce qu’il lui restait de bras. Petit moment de malaise…

Cela n’a en tout cas pas empêché l’homme de changer de crèmerie pour passer chez Free, lui laissant du coup le soin de prendre la carte bancaire dans sa poche.