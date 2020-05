Nouveau : Free lance enfin le Multi-TV pour la Freebox Delta

Il est enfin possible de disposer de tous les contenus de la Freebox Delta sur un second téléviseur

C’était annoncé depuis de nombreux mois, la possibilité de souscrire à l’option Muli TV est enfin disponible pour la Freebox Delta. Celle-ci permet d’obtenir un deuxième boitier TV, en l’occurrence un Player Révolution à 9,99€/mois ou un Player Mini 4K pour 4,99€/mois, et ainsi bénéficier de vos chaînes TV (y compris TV by Canal qui est inclus avec la Freebox delta), du replay, de Netflix et des autres services sur une deuxième téléviseur. A noter que certains Freenautes disposaient déjà du Multi TV avec la Freebox Delta, s’ils avaient effectué une migration et disposaient auparavant d’un second boitier TV.

Pour souscrire à l’option Multi TV avec la Freebox delta, il faut vous rendre sur votre espace abonné, dans la rubrique “télévision”

Sélectionnez ensuite “gérer mon option Multi-TV”

Puis en cliquant sur “souscrire à l’option Multi-TV” il vous est proposé de choisir votre Player. Pour le moment, seul le Player Révolution à 9,99€/mois est disponible, le Player Mini 4K à 4,99€/mois devrait l’être prochainement

A noter qu’un Freeplug vous sera livré avec ce second Player, et qu’il est bien sûr compatible avec celui de la Freebox Delta, même si ce ne sont pas les mêmes modèles.

Merci à Joël