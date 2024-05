L’appli Free a encore du chemin devant elle, TV+ de Canal intéressante mais pas pour tout le monde… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Enfin une application Free Mobile ! Mais il y a encore du travail…

Attendue de pied ferme depuis de nombreuses années, la gestion de l’espace abonné Free Mobile devient aujourd’hui réalité sur iOS et Android. En développement depuis plusieurs mois, cette application est ainsi baptisée sobrement “Free”. Il s’agit en réalité d’une évolution de l’application Freebox-Espace Abonné lancée en septembre 2022. Dorénavant, l’application dans sa version 2.0 prend en charge les espaces abonné Freebox et Free Mobile. L’opérateur permet ainsi de passer d’un compte à l’autre en un simple clic. Une bonne nouvelle, très réclamée, mais l’application semble pour l’instant se contenter du minimum syndical, les Freenautes en attendent plus !

TV+ n’intéressera que peu d’abonnés Freebox, mais ils ne sont pas au centre du monde !

Face à Molotov, Canal+ lance comme pressenti ces derniers jours, une toute nouvelle offre baptisée TV+. Affiché au prix très attractif de 2€/mois, cette plateforme directement intégrée à l’application Canal+, donne accès à plus de 80 chaînes de TV en live et en replay dont toutes les chaînes de la TNT “avec un truc en plus”, l’accès à une sélection de programmes Canal+ (Baron noir, Tokyo Vice, Gomorra, Engrenages, The English, Intérieur Sport sur Kyllian Mbappé etc). Une offre assez complète et très peu chère, mais qui forcément laissera de marbre des abonnés TV By Canal par exemple. Cependant, il est de bon ton de rappeler que tout le monde n’est pas abonné Freebox, même si c’est mieux sans agressivité !

Molotov, une bonne idée mais qui se fait bousculer

Après une augmentation de son tarif l’année dernière et une hausse du prix de Molotov Extended en début d’année, la fomrule Extra du service de streaming voit son tarif augmenter. Molotov explique le passage de 5.99€/mois à 6.99€/mois par le fait qu’il permette de proposer “une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus”. Si cette augmentation est appliquée sur l’abonnement proposé sur le site, les abonnés actuels sont aussi concernés et verront la hausse de prix s’appliquer dès le prochain mois. Si la pratique est critiquée, il faut rappeler que certains profitent de la TV justement grâce à Molotov et que l’offre en elle même avait un réel intérêt pour eux.

Les prochains forfaits de Bouygues Telecom et BackMarket laissent circonspects

Dès le 13 juin, il sera possible d’acheter un smartphone reconditionné sur BackMarket.fr et bénéficier de remises immédiates jusqu’à 200€, tout en souscrivant à un forfait Bouygues Telecom. Cependant, le coût des forfaits, leur engagement rendent de nombreux Freenautes sceptiques vis à vis du projet…

Quel avenir pour les chaînes de la TNT ?

L’Arcom a annoncé la liste des candidatures retenues pour l’attribution de 15 fréquences de la TNT qui sont remises en jeu en 2025. Plusieurs nouveaux entrants sont de la partie, comme Ouest-France ou l’Express. La question reste : la situation changera-t-elle, qui pourrait remplacer qui ? Et si changement il y a, la chaîne remplacée se laissera-t-elle faire ? Réponse à suivre au fil des mois…

