15 fréquences TNT en jeu : TF1 veut deux chaînes de plus, 25 candidatures retenues

L’Arcom vient d’annoncer la liste des candidatures retenues pour l’attribution de 15 fréquences de la TNT qui sont remises en jeu en 2025. Plusieurs nouveaux entrants sont de la partie, comme Ouest-France ou l’Express.

C’est le plus grand remaniement de la TNT depuis sa création dans les années 2000 et beaucoup sont tentés par l’aventure d’une chaîne disponible sur la TNT. Tous les acteurs déjà en place au renouvellement à savoir Canal+, C8, CNews, CStar, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète + (groupe Canal+), TMC, TFX et LCI (groupe TF1), W9, Gulli et Paris Première (groupe M6), BFMTV et NRJ12 (groupe NRJ) sont candidats à leur renouvellement. Mais les polémique de C8 et CNews, régulièrement rappelées à l’ordre par l’Arcom laissent envisager que l’une d’entre elle pourrait partir.

Qui alors pourrait prendre une place qui se libère ? Le groupe TF1 a pour sa part déposé deux candidatures supplémentaires, l’une pour La chaîne histoire (LCH) qui s’ajouterait à la chaîne Histoire TV pour “rendre l’histoire accessible au plus grand nombre” et l’autre Humour TV . Plusieurs nouveaux entrants se sont également fait connaître, notamment Daniel Kretinsky avec son projet RéelsTV, deux journaux à savoir l’Express et Ouest-France, ainsi que la chaîne de gauche Le Média. Certains projets sont plus obscurs, comme BATV qui est proposé par l’association chrétienne Je suis, OPTV de la société Ombre Première et “Mieux” de la société Média santé info TV.

Source : Ouest-France

