16% des Français ne disposent pas d’une box ou d’une connexion internet fixe chez eux

La présence d’une box internet à la maison peut paraître acquise, mais pour un nombre assez important de Français, ce n’était toujours pas le cas en 2023. Dans la majorité des cas, ces gens ne sont pas intéressés.

Pourquoi avoir une connexion internet à la maison ? Si pour une majorité de français la réponse est évidente, elle n’est pas unanime. D’après le dernier baromètre du numérique de l’Arcep, mené par le CREDOC, le taux d’équipement en connexion internet fixe à domicile est resté stable depuis 2016, à savoir 84% en 2023. Parmi cette majorité de personne, ce sont les jeunes, les hommes, les CSP+ et les habitants de grandes agglomérations qui sont les plus nombreux à avoir une connexion internet fixe à la maison.

Parmi les 16 % de la population qui ne sont pas équipés d’un accès internet fixe à domicile, 39 % des personnes qui n’ont pas de connexion internet à domicile mentionnent le manque d’intérêt. Ce taux est stable par rapport à 2020 mais nettement inférieur à ceux observés au cours des années 2010. Par ailleurs, 13 % d’entre eux expliquent que la connexion mobile leur est suffisante, un taux également stable par rapport à 2020 et 13 % d’entre eux déplorent la complexité d’installation et d’utilisation. Finalement, 10 % répondent que cela est trop coûteux, un taux en baisse depuis 2011 (14 % en 2020, 16 % en 2016, 24 % en 2011).

Les motivations diffèrent quelque peu selon les groupes sociaux. 14 % des hommes estiment que l’abonnement est trop cher contre 7 % des femmes. Le manque d’intérêt est davantage cité par les plus âgés : 60 % des 70 ans et plus et 48 % des 60-69 ans le mettent en avant. On note des disparités selon le territoire, “fort probablement en lien avec la structure de la population mais aussi avec la qualité du réseau mobile accessible à partir de son domicile” explique le CREDOC. Ainsi 51 % des habitants des communes rurales et 48 % des habitants des communes de 2 000 à 19 999 habitants expriment leur désintérêt comme raison principale d’absence de connexion internet fixe à domicile pour 23 % des résidents des agglomérations de 20 000 à 99 999 habitants, 25 % de celles de 100 000 habitants ou plus et 31 % des résidents de l’agglomération parisienne. 22 % des habitants des communes de 100 000 habitants et plus estiment en outre leur connexion mobile suffisante.

