Fin de la 2G et la 3G : les opérateurs répondent aux questions les plus posées

L’arrêt de la 2G et de la 3G, technologies lancées respectivement dans les années 1990 et 2000 en France est prévu et doit démarrer à partir de 2025, la Fédération Française des Télécoms (FFT) a publié une FAQ pour ceux qui s’interrogent sur le sujet.

L’extinction de la 2G est prévue fin 2025 pour Orange et fin 2026 pour SFR et Bouygues Telecom, et pour la 3G, l’arrêt du réseau sera fin 2028. Si les réseaux 4G et 5G se sont bien développés et se développent encore dans l’Hexagone, certains utilisateurs de terminaux 2G peuvent s’interroger sur cette extinction. La FFT qui regroupe plusieurs opérateurs dont notamment Orange, Bouygues et SFR, a publié un document répondant aux principales questions que l’on peut se poser à ce sujet.

Vous pouvez le retrouver en cliquant sur ce lien, le document aborde en détail les questions comme pourquoi cet arrêt, quel impact pour la couverture mobile… Ainsi, les opérateurs expliquent par exemple que le maintien de ces technologies 2G et 3G “empêcherait la libération de ressources fréquentielles en faveur de technologies plus avancées et moins énergivores telles que la 4G, 5G, et les technologies IOT cellulaires LTE-M/NBIOT, se heurterait à la raréfaction des compétences des équipes techniques dans l’entretien de réseaux obsolètes. Il y aura progressivement de moins en moins de techniciens pouvant intervenir en support en cas de dysfonctionnement et de maintenance hardware en cas de panne. Il aurait également pour conséquence pour les opérateurs de ne pas pouvoir introduire à l’avenir de nouveaux acteurs Open RAN (réseau d’accès radio ouvert) car ceux-ci ne supportent pas les technologies historiques, ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de la concurrence ou de l’innovation”. Les opérateurs expliquent également que les équipements réseaux seront recyclés, tout comme les terminaux (téléphones) qui seront inutilisables.

De même, la FFT développe sur le choix de l’arrêt de la 2G avant la 3G, à savoir le fait de vouloir réduire la complexité du réseau et des opérations de maintenances, notamment parce que les compétences autour de la 2G sont de plus en plus rares. D’autres sujets sont abordés, notamment le fait que “a transition vers la 4G/5G offre plusieurs avantages et notamment des vitesses de téléchargement et de navigation plus rapides, une meilleure qualité d’appel, une latence réduite pour les applications en temps réel, une prise en charge accrue des appareils connectés et une amélioration globale de l’expérience utilisateur en ligne. Ces technologies plus récentes apportent également des niveaux de sécurisation supérieurs, tant en termes d’authentification entre le terminal et le réseau, qu’en termes de chiffrement de données. En outre, 4G comme 5G offrent également de meilleures performances énergétiques au Go transporté. À titre d’illustration, l’étude économique annuelle 2020 de la FFTélécoms montre la nette amélioration de l’efficacité énergétique des technologies 4G/5G par rapport à la 2G/3G (mesurée en kilowatt/heure par gigaoctet)”.

