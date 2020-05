Free : une organisation inédite dans les centres de contact pendant la crise, mais toujours la même mission

Free dévoile un cinquième épisode de sa série “Face auCovid-19, des collaborateurs mobilisés”. Focus aujourd’hui sur la directrice d’un centre de contact de l’opérateur.

“En temps de crise, sa mission ne change pas : il s’agit toujours de répondre au mieux à tous les besoins de nos abonnés. Mais elle a une autre priorité : assurer la sécurité de ses collaborateurs”, dans ce nouveau portrait de collaborateur, Free met en lumière aujourd’hui le témoignage de Nawale, directrice de son centre de contact Qualipel, situé à Vitry-sur-Seine.

La crise sanitaire a obligé l’opérateur à réagir vite et mettre en place des mesures de sécurité et d’hygiène pour l’ensemble des 500 salariés de ce centre de contact avec notamment le rappel des gestes barrières et une communication continue dans les locaux. Les équipes techniques ont également été fortement mobilisées avec la mise en place du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs lesquels ont pu profité du réseau social d’entreprise « Workplace » pour interagir avec leur manager.

Depuis le 11 mai, la maison-mère de Free a enclenché son déconfinement en interne avec un retour à la normale progressif pour ses salariés ” Nos + de 3.500 collaborateurs en télétravail vont, petit à petit, retrouver les équipes qui, sur le terrain, chez nos abonnés, dans les data centers ou dans les bureaux, ont continué à se rendre chaque jour sur leur lieu de travail en prenant toutes les précautions nécessaires. ” a indiqué Iliad la semaine dernière.

Les collaborateurs de Free mobilisés face au Covid-19

Précédemment, l’opérateur a présenté le travail des techniciens itinérants durant le confinement, l’alternative aux Free Centers mise en place, mais aussi la mobilisation d’un conducteur Travaux Fibre dont l’organisation a été chamboulé ou encore la mission d’une responsable logistique qui a dû gérer l’approvisionnement difficile de matériel des techniciens.