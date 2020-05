Free : face à la galère de l’approvisionnement en matériel des techniciens afin d’intervenir chez les abonnés

Free lève le voile sur un nouvel épisode de sa série “Ils travaillent chez Free, on leur dit merci”. Focus aujourd’hui sur une responsable logistique dont la mission a été de gérer l’approvisionnement difficile de matériel des techniciens sur le terrain pendant la crise sanitaire.

“Pendant le confinement, en télétravail chez elle, elle a piloté ses équipes pour continuer à approvisionner en matériel les techniciens, et notamment sourcer à leur attention des masques, du gel et des gants”, dans ce nouveau portrait de collaborateur, Free met en lumière Ning, une responsable logistique, laquelle a dû faire face à de nombreux blocages, en particulier sur l’approvisionnement. Au vu du contexte sanitaire, des fournisseurs ont pris la décision de fermer, Free a également éprouvé des difficultés à obtenir pour ses techniciens des équipements de protection individuelle comme les masques, gants et gels pendant le confinement.

La distribution n’a pas été épargnée également du fait de plusieurs contraintes, “les transporteurs sont très limités”, par conséquent moins de livraisons ont été effectuées, précise Ning. Mais heureusement, les gestionnaires de stock ont “continué à faire des efforts pour continuer à fournir le matériel nécessaire”, conclut la responsable logistique.

Pendant le confinement, en télétravail chez elle, elle a piloté ses équipes pour continuer à approvisionner en matériel les techniciens sur le terrain, et notamment sourcer à leur attention des masques, du gel et des gants. Ils travaillent chez @free, on leur dit merci 😉 pic.twitter.com/0Ze7VY4kVD Groupe iliad (@GroupeIliad) May 15, 2020

Précédemment, l’opérateur a présenté le travail des techniciens itinérants durant le confinement, mais aussi l’alternative aux Free Centers mise en place pendant le confinement, place à la Fibre ou encore le travail d’un conducteur Travaux Fibre dont l’ organisation a été chamboulé pour répondre aux besoins des abonnés durant le confinement et intervenir au mieux pour garantir l’accès à ses services.