Le “titre SMS” fonctionne désormais chez Free Mobile

Vous pouvez désormais payer votre titre de transport avec Free Mobile, sur le réseau de la Métropole Rouen Normandie

La Ville de Rouen annonce sur son site que désormais, la métropole, en partenariat avec l’exploitant Transdev Rouen, “est la première collectivité en France à proposer le titre SMS « 1 voyage » aux voyageurs abonnés chez l’opérateur mobile Free.” depuis ce lundi 11 mai. Ce service était déjà disponible chez les autres opérateurs.

Concrètement, pour utiliser ce service, juste avant de monter à bord d’un véhicule envoyez depuis votre mobile « V1 » au 93000 pour le titre 1 Voyage et recevez instantanément votre titre de transport SMS prévalidé. Le titre est valable sur l’ensemble du réseau ASTUCE et ce, pour tous les modes de transport du réseau : Bus, TEOR et Métro !

Le titre est directement débité sur votre facture d’opérateur mobile ou décompté de votre carte mobile pré-payée. En cas de contrôle, le vérificateur scanne le code de contrôle et peut ainsi s’assurer de la validité du titre.

