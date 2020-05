De façon étonnante, Free Mobile augmente le prix de l’iPhone 7 reconditionné de son nouveau partenaire

Une semaine après son arrivée, le prix de l’iphone 7 reconditionné de Phone Recycle Solution (PRS) augmente

Nous vous annoncions en début de semaine que Free Mobile avait accueilli un nouvel acteur du marché du smartphone reconditionné dans sa boutique en ligne avec PRS. Le premier venu dans la boutique Free Mobile provenant de ce nouveau distributeur est l’iPhone 7 reconditionné Grade A, dans son coloris Or rose ou Noir et sa version 32 Go.

Celui-ci était proposé à son lancement dans la boutique Free Mobile à 199€, mais, chose très rare, son prix vient d’être augmenté et passe à 209€ si vous payez au comptant. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, moyennant 53€ à la commande, puis trois fois 52€ sans frais et en 24x sans frais, comptez une première commande de 41€ puis 24 fois 7€ sans frais.