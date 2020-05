Interview vidéo : la solution alternative mise en place par les Free Centers pour accompagner les abonnés durant le confinement

Free vient de publier une deuxième vidéo de sa série “Ils travaillent chez Free. On leur dit merci”. Après avoir découvert le travail des techniciens itinérants durant le confinement, c’est au tour des Free Centers, qui ont réussi à trouver une alternative pour continuer à être aux cotes des abonnés.

Durant la crise sanitaire, les équipes techniques de Free continuent d’assurer le lien avec les abonnés. Outre l’assistance par téléphone ou via Face to Free, les Free Centers, qui ont dû fermer, se sont organisées pour pouvoir continuer à répondre, à distance, aux besoins des abonnés

On découvre avec Marine, Manager du Free Center du Val d’Europe, comment s’est passée cette reconversion pour assurer la continuité du service

Pour rappel, les boutiques du réseau de distribution de Free sont passées depuis quelques semaines en mode virtuel et proposent de rappeler les usagers et abonnés par téléphone, c’est un nouveau système d’assistance durant le confinement et remplaçant celui permettant la prise de rendez-vous.

Pour ce faire, Il suffit de se rendre sur la page officielle des Free Centers et de choisir celui de son choix. Reste ensuite à sélectionner le motif de la prise de contact, à savoir assistance mobile ou Freebox voire informations sur les offres avant de se laisser guider en fonction de la nature de votre démarche. Découvrez le fonctionnement de ce nouveau service sur cette page