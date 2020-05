Free Mobile veut prendre de l’avance sur la 5G, StopCovid et ses travers… vos meilleures réactions à l’actualité des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free Mobile en avance sur la 5G, ça nécessite un éclaircissement

Faire cohabiter la 4G et la 5G sur sa bande fétiche, c’est semble-t-il la stratégie de Free Mobile pour une couverture nationale rapide en 5G. En utilisant la bande 700 MHz pour laquelle Free continue d’activer de plus en plus de sites, l’opérateur pourrait couvrir plus rapidement le territoire. Cependant, on sait que les autres opérateurs utilisent également cette bande, ce qui fait douter certains de la capacité de l’opérateur de Xavier Niel à distancer ses rivaux grâce à son utilisation. Face au scepticisme, certains remettent les choses en perspective.

Pour d’autres cependant, la 5G n’est pas vraiment intéressante pour le grand public.

L’entraide sur Univers Freebox, toujours au rendez-vous !

Une nouvelle version bêta de l’application Freebox sur iOS permet d’intégrer les appareils du pack sécurité à la solution domotique “Maison” d’Apple. Comme pour toutes les bêtas, des couacs ont été observés, mais dans l’espace commentaire, les utilisateurs viennent très vite à la rescousse des abonnés ! Même si cette fois, il aura suffi d’une mise à jour mineure pour corriger le problème.

StopCovid doit-elle être développée en France ?

Les esprits s’échauffent autour de StopCovid, qui fait parler d’elle. L’application de traçage qui sera lancée le 2 juin prochain, ne plaît pas à tout le monde dans son idée et beaucoup critiquent la mise à l’écart d’Apple et Google qui proposent une API pour aider ce type d’application par le gouvernement Français. Cependant, même pour des détracteurs de l’application, le choix du gouvernement de tout développer lui-même sans recourir à l’aide des géants Américains est un bon choix. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Éclaircir les données de l’ANFR, gratos !

L’ANFR publie chaque mois son rapport sur le déploiement de la 4G en France, présentant l’évolution sous forme de tableaux pour chaque opérateur. Pour certains, les tableaux ne sont pas facilement compréhensibles, et pour cela, chaque mois sans failles, un de nos lecteurs propose des courbes retraçant l’évolution du déploiement de la 4G. Sympa les Freenautes !

Les chaînes offertes par Free ne font pas toujours l’unanimité

Free a prolongé la mise au clair de nombreuses chaînes pendant le confinement, avec 35 chaînes (dont deux nouvelles) et deux bouquets offerts. Pour certain, c’est l’occasion de lâcher un “Merci Free” de bon coeur…

Quand d’autres considèrent que ces chaînes offertes ne proposent pas assez, et préféreraient des chaînes plus connues comme celles d’Orange avec OCS. Les goûts et les couleurs après tout…