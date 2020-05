Youboox Premium pour les abonnés Free, le service corrige un défaut majeur

Les abonnés Free ayant souscrit à la nouvelle offre Youboox spécialement créé pour l’opérateur, peuvent désormais lire sur Android les titres de presse et magazines de manière optimale. Une mise à jour sur Android revoit totalement l’expérience de lecture sur la plateforme.

Lancée le mois dernier, la nouvelle offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille : des des milliers de livres audios mais aussi à des titres de presse dont L’Équipe, Libération, Les Echos ainsi que des magazines comme L’Express, L’Obs, Elle, Public.

Seule ombre au tableau, la lecture d’un journal sur smartphone via la première plateforme de lecture en streaming en France s’est avérée jusqu’à présent rebutante, en atteste notre test de la version Android. Les lecteurs de presse étaient depuis contraints de zoomer sur chaque paragraphe et de naviguer au doigt sur la page afin d’accéder et lire la colonne souhaitée. S’ajoutant à cela, un chapitrage inexistant sur les titres.

Une refonte de la lecture était donc attendue de pied ferme par les abonnés. Youboox annonce aujourd’hui avoir corrigé le tir en déployant une nouvelle mise à jour sur l’OS de Google. “La liseuse de magazines et journaux fait peau neuve. Profitez dès maintenant d’une expérience de lecture plus nette et agréable”, informe les développeurs. Une bonne nouvelle pour les lecteurs de presse.

Pour rappel, l’abonnement Youboox Premium créé pour Free est accessible sans engagement en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Aujourd’hui, le service de lecture en streaming compte plus de 300 000 titres dans son catalogue et 200 titres de presse (quotidiens et magazines, français et étrangers), pour 2 millions de lecteurs.