35 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : la sélection pour petits et grands à ne pas rater pendant le mois de mai

Réussir à occuper les enfants à la maison pendant le confinement, c’est le challenge des parents en ce moment. Justement, parmi les 35 chaînes mises en clair pour tous les abonnés Freebox en mai, 4 chaînes jeunesses voient leur disponibilité prolongées jusqu’au 28 mai : Boing ( canal 153), Boomerang (canal 144) et sa déclinaison en décalé et Toonami (canal 154). Pour que les enfants, les ados et les adultes puissent passer un bon moment ensemble devant la télé, Univers Freebox vous a fait une petite sélection.

Ce soir : en avant l’aventure sur Boing

Une bonne dose d’évasion pour vos enfants confinés dès ce soir, ça vous tente ? Vous pourrez ainsi découvrir la série d’animation Yokai Watch, sur Boing (Canal 153) de 18h25 à 19h10. Il s’agit d’une adaptation d’un jeu vidéo de Nintendo, plongeant dans l’univers des monstres du folklore japonais, tout en restant chez vous. Vous suivrez les aventures de Nathan et de Whisper, petit fantôme japonais, qui cherchent à arrêter les Yokais qui causent tout un tas de problèmes aux humains. Le tout avec une esthétique mignonne (pas de terreur pour nos bambins) et une grande dose d’aventure !

Et qui dit aventure dit … Adventure Time ! Vous pouvez retourner sur Boing pour découvrir cette série à partir de 21h25, jusqu’à 22h25. La série est déjà bien connue des fans d’animation et pourra plaire aux enfants comme aux parents, avec plusieurs niveaux de lecture. Vous suivrez les aventures de Finn l’Humain et de son fidèle compagnon Jake pouvant changer de taille et de forme, qui apprendrons à grandir et se retrouvent plongés dans de multiples péripéties. Numéros musicaux, références pour les plus geeks et surtout, une bonne dose de fun et d’aventure pour petits et grands sont au rendez-vous. Vous pouvez bien sûr suivre ces deux séries tous les soirs de la semaine.

Ce vendredi soir, c’est anti-héros !

Sur Toonami à 21 heures vous pourrez montrer à vos jeunes à quel point c’est cool d’être un super-vilain avec Suicide Squad : Le prix de l’enfer. Après avoir mis les plus petits au lit, vos pourrez ainsi vous plonger dans une aventure de la Task Force X pour récupérer un artefact magique. Si on connait habituellement Deadshot ou Harley Quinn (entre autres) comme des ennemis du plus grand détective de tous les temps, cette fois ce sont des good guys (ou presque) face à d’autres super-vilains. A essayer, ne serait-ce que pour comparer avec les films live-action sortis récemment !

Pour le weekend, deux détectives de choc : plutôt team Scooby Doo ou team Batman ?

Du mystère, un véhicule trop classe, une allure à toute épreuve… Ce ne sont que quelques points communs que partagent Scooby-Doo et Batman. En effet, ce week-end sera l’occasion pour vous de les départager, avec deux téléfilms pour chacun des détectives.

Scooby Doo et la Cyber-traque sera diffusé Samedi 09 mai sur Boing à partir de 18h. L’équipe devra affronter un mystérieux virus fantômes mençant de sortir d’un jeu vidé mettant en scène la bande du Scooby-Gang. Ils devront ainsi se téléporter dans le dit-jeu et affronter leurs doubles numériques

Si vous n’en avez pas eu assez, retrouvez dès le lendemain,Scooby Doo et la légende du Phantosaure, toujours à 18h. Cette fois, c’est une énigme autour d’un mystérieux dinosaure fantôme qu’il faudra résoudre pour l’équipe de Sammy, Scooby, Fred, Daphnée et Velma.

Plus d’humeur super-héroïque, ou avec des enfants un peu trop vieux pour la bande à Scooby ? Pas de problème, Batman est lui aussi mis à l’honneur ce weekend, cette fois sur Toonami avec Batman : le retours des justiciers masqués diffusé à 18h45. Reprenant les design de la première série mettant en scène le justicier masqué avec Adam West (et même la voix de celui-ci en VO), c’est un petit voyage dans le temps que vous propose le réalisateur Rick Morales, avec un scénario cette fois simple : il faut que Batman et Robin arrêtent les quatre plus grands criminels de Gotham City.

Et vous n’aurez qu’à attendre le lendemain à la même heure pour voir la suite : Batman contre Double-Face. Cette fois Batman et Robin devront affronter Harvey Dent, lancé dans une série de crimes aux côtés du savant fou Hugo Strange. Panique à Gotham, Bruce Wayne arrivera-t-il à s’en sortir ? … Forcément, oui. C’est toujours Batman.

En vrac pour jusqu’au 28 mai

Pour les plus jeunes parents qui ont connu la trilogie du samedi, vous pourrez faire découvrir à votre enfant la série Smallville, racontant les aventures de jeunesse de Clark Kent. Qui est ce jeune Clark ? Il s’agit ni plus ni moins que de Superman voyons ! Deux épisodes pour vous à découvrir le mercredi 13 mai à partir de 21 heure, sur le canal 154 de votre Freebox.

Toute la semaine, parmi les grands classiques impérissables qui feront rire toutes les générations, les aventures de Tom et Jerry sont indémodables. Le Tom et Jerry Show, diffusé à partir de 19h35 sur le Boomerang vous replongera dans les aventures loufoques du duo, avec un graphisme revu et modernisé. Difficile de vous présenter deux personnages si cultes, mais une chose est sûre : ils n’ont pas fini de vous surprendre !

Et tous les weekend pourra être l’occasion de découvrir de nouvelles aventures de nos détectives préférés, avec par exemple Scooby-Doo Abracadabra-Doo le 16 mai à 14 heures sur le canal 153.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en super-héros, vous pourrez également compter sur Toonami avec par exemple l’occasion de découvrir Green Lantern : le complot, samedi 16 mai à 13h30. Vous y découvrirez Hal Jordan, un pilote d’essai à qui un Green Lantern (un gardien de l’univers) confiera ses pouvoirs et qui se retrouvera plongé dans un complot lors de son entrainement pour rejoindre l’ordre des Green Lanterns.

Quant à ceux qui ont opté pour Disney+ (notamment sur leur Freebox mini 4K) et qui ne savent pas quoi regarder avec leurs enfants, Univers Freebox vous a déjà proposé une sélection de programmes à ne pas louper sur la plateforme.