Xavier Niel s’intéresserait à la reprise de Paris Turf

Après le rachat de Nice-Matin et de France Antilles, Xavier Niel lorgnerait le quotidien d’information hippique Paris Turf.

A court de trésorerie et à deux doigts de la cession de paiement, le numéro 1 de la presse hippique pourrait changer de propriétaire. Actuellement détenu par le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud, Paris Turf intéresserait, selon La Lettre A, plusieurs candidats comme Xavier Niel fondateur d’Iliad-Free et propriétaire de chevaux, mais aussi l’Aga Khan. Le chef spirituel des Ismaéliens est un grand passionné de courses hippiques et d’élevage de pur-sang, disposant de célèbres chevaux.

Toujours selon la publication spécialisée, le quotidien sportif pourrait ainsi céder ses actifs via un dispositif particulier pour une cession rapide.