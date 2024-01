Free Mobile a sa propre définition d’innovation, être raisonnable à l’ère du numérique… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Innovation, il faut le dire vite !

Pour clôturer l’année 2023, Free_1337 a réalisé un petit récapitulatif de certains des évènements qui ont marqué les réseaux fibre et mobile de l’opérateur. Dans la vidéo, l’intégration de la VoLTE et du WoWiFi est rangée dans la case innovation. Une qualification plus que positive pour ce qui était avant tout une façon de rattraper son retard…

Certaines augmentations se passent plus doucement que d’autres

Molotov envoie en effet un mail à ses abonnés à l’option Molotov Extended pour les prévenir que le tarif passera à 10.99€/mois à partir du prochain renouvellement. Pour les personnes qui souhaiteraient y souscrire, le tarif a déjà été revu à la hausse, passant de 9.99€ à 10.99€ mensuels. Cette augmentation entend permettre de “proposer une expérience plus satisfaisante et encore plus de contenus” explique le service dans son mail. D’autant que quatre chaînes MTV vont bientôt rejoindre l’option, qui compte déjà 130 chaînes au total dont celles de la TNT, y compris celles des groupes TF1 et M6. Molotov Extended permet également le contrôle du direct, l’enregistrement dans le cloud et l’accès aux programmes sur 4 écrans en simultanés. Les réactions n’ont pas été aussi virulentes qu’on pouvait le croire, alors que les services de streaming ne cessent d’augmenter leurs tarifs, chez Molotov c’est semble-t-il plus acceptable.

Oui, la TNT a encore ses avantages !

L’IPTV reste le premier mode d’accès à la télévision chez les foyers équipés d’un téléviseur, notamment grâce au développement rapide de la fibre optique. Mais comment les consommateurs accèdent-ils à internet sur leur petit écran de salon ? Le premier mode de connexion du téléviseur reste le décodeur TV fourni par votre opérateur, soit la Freebox, la Livebox, décodeur SFR ou Bouygues Telecom. 83% des foyers passent par ces appareils pour accéder à leurs contenus. Mais quid de la TNT ? Elle reste minoritaire comme moyen unique d’accéder à la télévision avec 19% des foyers utilisant uniquement cette technologie. Mais de là à vouloir la supprimer complètement… Mieux vaut ne pas se précipiter, comme l’indique Papy69.

Canal+ et son hégémonie sur la F1 agace

Dans une action assez inédite, la filiale de Vivendi entend forcer Google, Cisco et Cloudflare à bloquer les sites diffusant les compétitions sportives dont elle détient les droits. Une manœuvre assez importante qui soulève la question des droits TV détenus par la filiale de Vivendi et de leur exploitation, qui n’est pas au goût de tout le monde…

Une sobriété à réclamer… ou à forcer ?

Après avoir investi près de 114 millions d’euros sur les 10 dernières années dans les réseaux fixes et mobiles, les opérateurs de la FFT demandent toujours à ce que les plus gros consommateurs de data participent à l’effort. Une participation financière, mais pas seulement : ils réclament également “introduire plus de sobriété dans l’émission, la consommation et le stockage de leurs contenus.” ou de l’internet encourage à consommer encore davantage de data. Et c’est peut-être le plus important au final.

