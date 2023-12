La box reste le moyen privilégié pour regarder la TV, loin devant les téléviseurs connectés

L’Arcom a dévoilé récemment son observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine du 1er semestre. Si les habitudes des consommateurs évoluent, la box TV reste le premier choix pour continuer de regarder les programmes du petit écran.

De plus en plus d’équipements sont disponibles pour visionner des séries, des films, des émissions en direct. L’Arcom dresse un bilan du 1er semestre 2023 où les foyers français comptent en moyenne 5.7 écrans permettant de consommer du contenu audiovisuel. Le téléviseur est toujours le plus répandu (89.9%) malgré une baisse depuis plusieurs années, l’ordinateur suit (86.8%) et la tablette tactile bien que moins présente reste assez présente dans les foyers (47.5%). Les foyers non équipés en téléviseur ont une personne de référence plus jeune, CSP+ et résidant davantage dans de grandes agglomérations. A l’inverse, les foyers équipés habitent plus souvent une petite ou moyenne agglomération, la personne de référence étant retraitée ou CSP-.

L’IPTV reste le premier mode d’accès à la télévision chez les foyers équipés d’un téléviseur, notamment grâce au développement rapide de la fibre optique. Mais comment les consommateurs accèdent-ils à internet sur leur petit écran de salon ? Le premier mode de connexion du téléviseur reste le décodeur TV fourni par votre opérateur, soit la Freebox, la Livebox, décodeur SFR ou Bouygues Telecom. 83% des foyers passent par ces appareils pour accéder à leurs contenus. Le player semble donc garder encore un grand intérêt pour les opérateurs et les consommateurs, comme l’expliquait Xavier Niel lorsqu’il annonçait que la Freebox V9 conserverait cet équipement.

Si la connexion via une console de jeux connectée (40%, -2 points en un an) ou un boîtier TV connecté (28%, -3 points en un an) a connu une légère diminution ce semestre, la Smart TV connectée poursuit pour sa part sa forte progression observée depuis plusieurs années : désormais 53% des foyers équipés d’une TV connectée connectent leur téléviseur directement à Internet grâce à une Smart TV connectée (+20 points en cinq ans).

C’est majoritairement la TV linéaire qui est l’usage le plus pratiqué sur une TV connectée, pour toutes catégorie d’âge à l’exception des 15-24 ans qui préfèrent les jeux vidéos, les services de SVOD et l’accès à des contenus stockés sur disque dur ou clé USB. A l’inverse, l’utilisation des services de vidéos à la demande est uniquement absente chez les plus de 50 ans. “Cette rupture témoigne de l’omniprésence des usages numériques auprès des jeunes publics, et confirme les évolutions de consommation audiovisuelle observées depuis la démocratisation des équipements et l’accès à Internet en mobilité” affirme l’Arcom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox