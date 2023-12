Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Une version modernisée d’un classique du jeu video et une aventure adorable sont au programme de cette semaine sur Prime gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux titres ont été ajoutés à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

A Tiny Sticker Tale est une mini-aventure pleine de douceur où l’on change le monde grâce au pouvoir des autocollants ! Dans ce jeu, prenez n’importe quel objet autour de vous, transformez-le en autocollant et utilisez votre créativité pour le recoller à différents endroits en résolvant des énigmes et en aidant vos nouveaux amis ! Dans cette adorable mini-aventure, enfilez les petites bottes de Flynn l’âne et parcourez l’île de Figori pour découvrir des quêtes passionnantes qui nécessiteront le pouvoir d’un album d’autocollants magique très spécial.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Le premier jeu de tir spatial entre dans l’ère moderne ! Asteroids: Recharged a été repensé pour un gameplay moderne, avec des graphismes éclatants, de nouvelles capacités puissantes et une nouvelle bande originale par la compositrice de jeux vidéo primée Megan McDuffee. Ce jeu propose un défi familier, mais régénéré et moderne, aux chasseurs de records de la vieille comme de la nouvelle école. Les 30 niveaux de défis uniques et créatifs font passer le gameplay du jeu de tir spatial dans une nouvelle dimension et sont accompagnés de classements locaux et mondiaux. Une toute nouvelle collection de power-ups – incluant des tirs à dispersion, des canons électriques, des boucliers réflecteurs et bien plus encore – vous aidera à faire face aux astéroïdes qui se fragmentent et aux OVNI agressifs. Le mode coop vous permet de jouer avec un(e) ami(e) et fait monter l’intensité tandis que les joueurs tentent de coordonner leurs actions et survivre.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

