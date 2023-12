Internet : Orange, SFR et Bouygues Telecom réclament que Netflix, Google et compagnie paient mais aussi qu’ils consomment moins

Après avoir investi près de 114 millions d’euros sur les 10 dernières années dans les réseaux fixes et mobiles, les opérateurs de la FFT demandent toujours à ce que les plus gros consommateurs de data participent à l’effort.

Nicolas Guérin, président de la Fédération Française des Télécoms, a fait le bilan de l’année pour les opérateurs. S’il salue le développement des réseaux mobiles et fixe, il souligne également les investissements toujours très importants nécessaires pour cela. Pour la FFT, il est temps que Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Netflix, Microsoft fassent eux aussi un effort.

Sur l’aspect financier tout d’abord, le président relève à nouveau que “ces grands acteurs, qui paient 30 fois moins d’impôts sur les sociétés que les opérateurs, ne contribuent pas au financement des réseaux qu’ils empruntent.” La question d’une contribution financière des géants du numérique au déploiement des réseaux n’est pas nouvelle, elle a même été rejetée à l’échelle européenne, mais le fait que “leur énorme part de trafic amène les opérateurs à redimensionner leurs réseaux en permanence, pour éviter la saturation” reste une réalité. D’autant que la consommation data en France devrait être multipliée par 5 ou 6 d’ici 2030.

Ainsi, en plus d’un chèque, les opérateurs membre de la FFT aimeraient que Google et compagnie soient poussés à davantage de sobriété. “Je rappelle souvent que 5 acteurs mondiaux génèrent plus de la moitié de l’augmentation nette du trafic sur les réseaux mobiles – alors qu’ils ne contribuent pas à leur financement. Ces acteurs pourraient, si on les incitait davantage, introduire plus de sobriété dans l’émission, la consommation et le stockage de leurs contenus. La pandémie a prouvé que c’était faisable” explique Nicolas Guérin. En effet, durant les premiers mois de confinement, les acteurs du streaming ont fait en sorte de réduire leur consommation pour soulager les réseaux qui subissaient de plein fouet la présence prolongée des consommateurs chez eux.

“Une réorientation équitable des politiques publiques pourrait inciter à une gestion plus responsable et efficace des données, sans nuire à l’expérience clients. Cela contribuerait aux objectifs de consommation d’énergie et d’empreinte carbone” affirme le président de la FFT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox