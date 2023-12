Freebox Pop : le zapping est trop lent sur Oqee, Free travaille à résoudre le problème

L’assistance Oqee affirme plancher sur la résolution d’un problème assez gênant.

Attendre quinze à vingt secondes pour changer de chaînes, c’est agaçant. Plusieurs témoignages font état de ce type de problème sur le player Pop lorsqu’ils naviguent entre les chaînes d’Oqee. Plus concrètement, à chaque tentative de changement de chaînes, les abonnés touchés voient leur écran passer au noir avec un rond rouge tournant au centre de l’écran pendant entre 10 et 20 secondes.

Un souci plus que gênant et qui dure depuis une dizaine de jours, connu des équipes de l’opérateur. L’assistance Oqee affirme que l’incident est en cours de résolution et mettre tout en œuvre pour que le problème soit de l’histoire ancienne.

