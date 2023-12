Android : une nouvelle fonctionnalité pratique de Google Messages débarque en France

Google Messages permet d’utiliser l’IA pour répondre plus rapidement à vos proches.

Une fonctionnalité présentée en mai dernier par la firme de Mountain View est enfin arrivée sur le marché français. Vous connaissez les suggestions de mots sur votre clavier, pourquoi pas les suggestions de réponses entières ? C’est l’utilité de la fonctionnalité Magic Compose qui vient d’être lancée en France. Pour l’heure elle n’est disponible qu’en bêta mais est déjà assez prometteuse.

Magic Compose permet ainsi, lorsque vous sélectionnez une icône dédiée en bas du champs de texte, de voir s’afficher plusieurs propositions de réponses, plus ou moins détaillées. Le ton peut également être plus enjoué ou plus sérieux et les propositions s’adaptent à ce que vous saisirez. Le déploiement est très progressif et nécessite la version bêta de Messages et de Carrier Services, mais on peut ainsi s’attendre à un lancement dans les prochains mois.

Source : Frandroid

