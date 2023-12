Free annonce ses projets pour 2024, et a même failli dévoiler la Freebox V9

Free annonce une année 2024 pleine de surprises.

Free a publié une vidéo spéciale Noël avec une grosse partie des responsables de l’opérateur, dont par exemple Nicolas Thomas, le directeur Général de Free, Camille Perrin, la directrice de la communication et du marketing, Olivier Gravelle, le directeur commercial et même Thomas Reynaud, le directeur Général du Groupe Iliad ainsi que Xavier Niel en guest-star.

Dans cette vidéo à l’ambiance de Noël, l’opérateur tire le bilan de l’année 2023, en annonçant par exemple compter désormais plus de 12 000 salariés, en Métropoles, dans les Caraïbes ou encore au Maroc. Concernant la fibre Free a dépassé cette année les 5 millions d’abonnés FTTH et sur le mobile, il passé lé cap des 25 000 sites allumés

L’opérateur promet “une année 2024 encore plus folle” avec une tonnes “d’innovations commerciales” Nicolas Thomas annonce surtout que “2024 arrive avec son lot de nouveautés” avec “dans les cartons, plein de magnifique projets” dont les 25 ans de Free que l’opérateur compte compte célébrer comme il se doit. Et il termine en annonçant la lancement “bientôt, d’une nouvelle box” et a même failli en dire davantage sur cette Freebox V9, mais c’était sans compter sur l’intervention de Xavier Niel et de Thomas Reynaud. Mais nous vous laissons découvrir la fin de cette vidéo qui se termine par un gros clin d’oeil.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox