Internet : les opérateurs prévoient une multiplication par 5 du trafic d’ici à 2030

Les usages évoluent , tant sur le mobile que sur le fixe et pour la Fédération française des télécoms, le trafic va subir une très haute croissance en France.

Le constat est sans appel dans la dernière étude dévoilée en début de semaine par la Fédération française des télécoms : la consommation de données explose, tant sur les réseaux fixes que mobiles. On le sait, l’explosion du streaming a énormément joué dans la consommation de data, que l’on consomme sur son ordinateur, sa télévision ou sur son smartphone.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que 54.0% du trafic français est généré par Google, Meta, Amazon, Netflix et Akamai. Des usages qui explosent pour un trafic qui se multiplie et pour la Fédération, qui regroupe de nombreux opérateurs dont Orange, SFR et Bouygues Telecom, cela n’est pas près de s’arrêter. En France, la consommation de données par mois devrait ainsi subir une croissance de 26% an entre 2022 et 2030, pour atteindre 89 Go/mois et par utilisateurs. Soit une multiplication par 6 de la consommation moyenne de 2022.

Les réseaux mobiles ne seront pas les seuls à accuser une utilisation croissante : la consommation de données moyenne dans un foyer devrait atteindre 1035 Go en 2030 selon la FFT, contre environ 200 Go aujourd’hui. Soit une multiplication par 5 et une croissance très importante, à laquelle il faudra répondre avec des réseaux en capacités de gérer ce trafic. C’est pour cela que les opérateurs continuent d’investir (14.6 milliards d’euros en 2022). Mais la FFT regrette de longue date que les acteurs majeurs de cette explosion de consommation de données, les GAFAM, ne contribuent pas financièrement au déploiement et à l’entretien des réseaux. Pour l’heure, leurs réclamations en ce sens ont cependant été déboutées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox