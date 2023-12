Android : Google propose une nouvelle fonctionnalité pratique dans Contacts

Retrouvez plus facilement votre ami avec Google Contacts, qui permet désormais de partager sa position.

Se donner rendez-vous pour faire les magasins, pour aller à une soirée, mais ne pas réussir à se trouver dans la foule, c’est une solution qu’on a pu tous vivre. Pour éviter les tentatives peu fructueuses de décrire l’endroit où vous vous trouvez, Google Contacts intègre une nouvelle fonctionnalité assez utile.

Il est en effet désormais possible, dans la dernière version de l’appli sur Android 14, de partager sa position en temps réel. Il suffit pour cela de se rendre sur la fiche contact d’une personne et un nouveau bouton “partage de position” apparaît. En cliquant dessus, vous avez ainsi l’opportunité de choisir de partager pendant une durée fixe ou jusqu’à la désactivation. Une petite carte s’affiche alors pour l’utilisateur avec qui vous l’avez partagé, qui pourra ainsi vous retrouver plus facilement.

Source : 01net

