Ca c’est passé chez Free et dans les télécoms : Free dégaine une offre Freebox imprévue, Bouygues Telecom réussit un joli coup…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 décembre 2018 : Free lance la Freebox Delta S

Une offre qui n’avait pas forcément été prévue est arrivée quelques jours après le lancement de la Freebox Delta. Face au prix élevé du player (480€), beaucoup de Freenautes avaient exprimé leur mécontentement de ne pas pouvoir se permettre d’accéder aux performances de la toute nouvelle offre haut de gamme de Free. C’est ainsi que le 19 décembre 2018, une offre nommée “Delta S” a fait son apparition sur le site web de l’opérateur. Concrètement, elle propose l’ensemble des performances et services du Server Delta, mais sans la partie télévision. Une alternative qui pouvait donc attirer ceux ne désirant qu’une offre “double-play”, mais avec un débit rapide.

20 décembre 2017 : Iliad s’installe chez Eir

Iliad annonce en effet le 20 décembre 2017 l’acquisition, pour environ 320 millions d’euros, d’une participation minoritaire de 31,6% dans eir, l’opérateur historique irlandais, aux côtés de NJJ (holding privée de Xavier Niel). Iliad et NJJ investissent dans les mêmes conditions. Un partenariat stratégique qui doit permettre à la maison-mère de Free, d’ici 2024, de pouvoir prendre le contrôle de eir en rachetant les parts de NJJ.

21 décembre 2006 : on annonce TF1 bientôt sur la Freebox

L’opérateur terminait l’année 2006 en annonçant l’arrivée de TF1, Tfou et Odyssée sur les Freebox dès le 5 janvier 2007. Une belle annonce qui s’accompagnait également d’une ouverture d’une chaîne de TV à la demande dédiée au groupe TF1 avec plusieurs centaines de programmes. Un bon coup de fouet à l’offre vidéo de la Freebox.

22 décembre 2020 : la fin d’un fiasco dans la Ligue 1

C’est fait, la Ligue de football professionnel a enfin récupéré les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé le 22 décembre l’accord trouvé entre la LFP et Mediapro pour céder ces droits suite à un véritable échec pour la diffusion du championnat Français. Repris pendant un temps par Canal+, c’est finalement Prime Video qui deviendra diffuseur des matchs jusqu’en 2024.

23 décembre 2014 : fin des Freeplugs classiques chez Free

Lancé en 2008 dans la boutique en ligne Freebox, le “Freeplug Classic” était un adaptateur qui permettait de relier par CPL à 200 Mbits tout équipement informatique (PC, Ordinateur portable) avec la Freebox équipée d’une alimentation Freeplug. A la différence du Freeplug nouvelle génération, il ne pouvait pas alimenter électriquement une Freebox, il servait à établir le réseau. Proposé à 34,99€, il a donc été retiré de la boutique en ligne Freebox. Fin de commercialisation oblige, les Freenautes qui souhaitaient relier leur ordinateur en CPL devaient alors se tourner vers un Freeplug intégrant l’alimentation.

23 décembre 2020 : Bouygues Telecom autorisé à acheter le premier MVNO Français

Bouygues Telecom indiquait mi-2020 être entré en négociations exclusives pour le rachat d’Euro Information Telecom (EIT), filiale du groupe bancaire CIC-Crédit Mutuel spécialisée dans les services de téléphonie mobile opérant à travers des marques telles qu’Auchan Telcom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou NRJ Mobile. Le telco comptait avoir bouclé cette acquisition pour la fin de l’année et a finalement obtenu l’accord de l’Autorité de la concurrence, sous certaines conditions. L’opération a été plus que profitable pour l’opérateur qui a gagné ainsi plus de 2 millions d’abonnés mobile supplémentaires.

23 décembre 2020 : un beau cadeau pour les nouveaux abonnés Pop et Delta

Un anniversaire de circonstance, puisque l’offre vient de disparaître cette semaine. Il y a presque 3 ans, un 23 décembre, Free annonçait offrir un an d’abonnement à Canal+ Séries pour tous les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta. Le service avait déjà intégré les Freebox depuis un an et cette période de gratuité sera ensuite étendue à la Freebox Révolution.

