Il est désormais plus facile de faire le ménage sur sa boîte Gmail

Se désabonner d’une liste d’envoi d’email devient encore plus facile. Google met en avant le bouton “Se désabonner”.

Vous souhaitez faire le vide dans vos emails publicitaire, Gmail met en avant le bouton “Se désabonner” à côté du nom et de l’adresse email de l’expéditeur.

Ce bouton est désormais plus visible et coloré en bleu sur la version web de Gmail comme l’indique 9to5Google. Pour mémoire, Google propose depuis 2014 un bouton “Se désabonner”. Cependant, ce dernier apparaissait sous la forme d’un lien gris peu visible. Ce système de désabonnement devrait aussi faire son apparition sur les versions Android et iOS de de Gmail.

En octobre dernier, Google avait annoncé qu’il exigerait des expéditeurs groupés qu’ils ajoutent un bouton de désabonnement en un clic dans le corps des e-mails. “Vous ne devriez pas avoir à franchir des obstacles pour ne plus recevoir de messages indésirables d’un expéditeur de courrier électronique particulier. Cela devrait prendre un clic. Nous exigeons donc que les grands expéditeurs donnent aux destinataires de Gmail la possibilité de se désabonner des e-mails commerciaux en un clic et qu’ils traitent les demandes de désabonnement dans un délai de deux jours”, avait expliqué Google. Cette obligation sera effective à partir de février 2024.

