Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox avec une Xbox à 1€, un jeu et trois mois de Gamepass offerts

L’opérateur peaufine son offre Bbox gaming et ajoute pour cette série le jeu Hogwarts Legacy à son offre dédiée aux fans de jeux videos.

Bouygues Telecom relance une nouvelle version de son offre Bbox Gaming, un pack proposant à la fois d’accéder à la Xbox Série S ou X pour un prix préférentiel et au Game Pass Ultimate, abonnement de jeux dans le cloud. À cela s’ajoute le jeu qui a fait beaucoup parler de lui en début d’année : Hogwarts Legacy, offert.

Les abonnés voulant passer à la fibre de Bouygues Telecom peuvent ainsi opter pour une offre Bbox avec en plus ce package plutôt alléchant pour peu que l’on apprécie les jeux vidéo. Il est possible de bénéficier de ce pack avec l’offre Bbox must (WiFi 6 avec Prime offert 6 mois et Universal+ inclus 6 mois) pour 42.99€/mois ou Bbox ultym (WiFi 6E avec Prime offert 6 mois, Disney+ et Universal+ 6 mois) pour 52.99€/mois. A noter cependant, l’offre vient avec un engagement de 2 ans peu importe la version.

Et concernant la console en elle-même ? Vous avez la possibilité d’opter pour la Xbox Séries S à 1€ au lieu de 419€ (avec Hogwarts Legacy) ou la Xbox Series X (plus puissante et plus rapide) à 199€ au lieu de 669€. Les deux consoles viennent avec un abonnement de 3 mois inclus au Game Pass de Xbox permettant l’accès à de nombreux jeux en dématérialisé. À noter cependant, pour recevoir votre console, il vaudra utiliser un code promo fourni par votre opérateur une fois votre abonnement souscrit sur le site de la vitrine Hightech. L’offre est valable jusqu’au 9 janvier prochain.

L’économie est cependant à relativiser en sachant que vous pouvez souscrire à ces deux offres fibre avec un tarif promotionnel durant les six premiers mois. Mais en faisant le calcul, l’offre est toujours assez alléchante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox