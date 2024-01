L’Europe veut simplifier les règles pour gérer ses cookies sur internet

Une manière de reconnaître que oui, les bannières de consentement sur les cookies sont agaçants.

Depuis l’entrée en application du RGPD, les sites opérant en Europe doivent afficher des bannières vous proposant de consentir ou non à l’utilisation de cookies. Mais le format de cette bannière est laissé à la libre appréciation de chaque site web, ce qui peut entraîner un affichage trop fréquent, trop d’options embrouillant l’utilisateur, voir de donner le choix entre “accepter tout” et payer…

La Commission européenne planche actuellement sur de nouvelles règles pour ces bannières et veut imposer que les “demandes de consentement ne contiennent pas d’informations à propos des ‘cookies essentiels’ ni de référence à la collection de données basée sur les intérêts” de l’utilisateur. Une autre proposition veut que “lorsque le contenu est financé au moins en partie par de la publicité, cela devra être expliqué à l’avance lorsque les utilisateurs accèdent au site ou à l’application pour la première fois”.

De plus, “demander aux consommateurs de lire une bannière de cookies complexe avant de leur donner un ultimatum du type ‘payez ou partez’ en cas de refus pourrait être considéré comme de la manipulation” et le Commissaire en charge du dossier affirme qu’il ne veut plus que ces bannières soient des nuisances.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox