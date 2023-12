Piratage : Canal+ assigne Google et deux autre géants en justice

Dans une action assez inédite, la filiale de Vivendi entend forcer Google, Cisco et Cloudflare à bloquer les sites diffusant les compétitions sportives dont elle détient les droits.

« C’est une première mondiale dans le secteur des compétitions sportives » affirme l’une des parties prenantes. Canal+ a en effet choisi d’assigner Google, Cloudflare et Cisco directement devant le tribunal judiciaire de Paris. Son ambition : faire en sorte que les géants bloquent plusieurs sites de streaming illégaux diffusant le Top 14, la Champions League et la Premier League. Compétition dont elle détient les droits, évidemment.

Ce sont des services très spécifiques de Google et compagnie qui sont visés : les “resolvers DNS”. Concrètement, il s’agit d’un annuaire permettant de convertir un nom de domaine en adresse IP, pour que les requêtes des internautes ne puissent plus aboutir. Plusieurs dizaines de noms de domaines sont visés. Si Canal+ a l’habitude de cibler les opérateurs pour obtenir le déréférencement de sites pirates, la filiale de Vivend a pu observer que les internautes pouvaient toujours contourner les mesures d’Orange et compagnie en changeant de DNS. C’est pour cela qu’elle s’attaque maintenant aux services de DNS alternatifs les plus importants.

Source : l’Informé

