Free encaisse de moins en moins, un avantage Freebox qui disparaît… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Quand Free ne peut pas tout encaisser…

Une mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox concernés mais il fallait s’y attendre. Depuis plusieurs années, le leader de la SVOD mondiale a augmenté à plusieurs reprises le prix de ses offres avant d’accélérer le rythme plus récemment. Si Free a jusqu’à présent absorbé ces hausses pour ses abonnés Delta pour qui l’offre formule Essentiel est incluse, cette fois l’opérateur décide de répercuter la dernière hausse de prix des abonnements du géant américain uniquement pour ses abonnés Freebox Delta ayant opté pour Netflix Premium. Si certains expriment leur désarroi, d’autres essaient tout de même de relativiser la nouvelle. D’autant qu’il est possible de changer de formuler pour un prix moins élevé.



Gare à la surchauffe, un “système D” peut éviter des galères

Pour profiter de la fibre en zone AMII, RIP ou AMEL les Freebox Révolution et mini 4k sont contraints d’utiliser un boîtier ONU, soit un module convertisseur optique à brancher à la box et à la prise secteur. Jusqu’à présent fourni par le technicien lui-même lors du raccordement du logement au FTTH après une nouvelle souscription, le kit est désormais livré au domicile de l’abonné. L’occasion pour un Freenaute de partager son expérience avec ce fameux boîtier, qui a apparemment tendance à surchauffer chez lui. Une petite cale, un peu de débrouillardise et c’est réglé !

La fin d’une promo, ou l’appauvrissement d’une offre ?

La fin de l’aventure a sonné. Lancée en décembre 2020, l’offre Canal+ Séries inclus pendant 12 mois pour toute souscription à une offre Freebox Pop, Delta ou Révolution n’est désormais plus disponible. Sur son site internet, Free a ainsi retiré de ses offres cet avantage important. Les nouveaux abonnés Freebox ont toujours droit à 3 mois offerts à Disney+ et 6 mois à Amazon Prime (sauf les clients Delta pour qui l’abonnement est inclus sans condition de durée). Il reste donc de quoi s’occuper, mais il est vrai que la promo pouvait attirer certains. Free n’a pas expliqué les raisons de cette suppression, pour certains c’est une envie de rentabilité, plus ou moins comprise…

Une fin de production pour la Freebox Delta, la V9 se fait désirer…

Même si cette Freebox V9 était annoncée initialement pour Noël, il est clair qu’elle sortira maintenant en début d’année. Mais on note des avancées dans l’objectif de cette sortie. En effet, selon TiinoX83 qui est un des mieux informés sur le sujet et qui nous a indiqué des sources fiables et concordantes, Free a stoppé la production des Servers de la Freebox Delta. Certains s’étonnent de cette fin, même si Free avait clairement indiqué qu’il entendait remplacer une de ses box. En attendant, la communauté Free reste à l’affût de chaque information au sujet de cette future Freebox…



Un cercle vicieux dans lequel est embarqué Altice…

La maison-mère de SFR a levé ce mercredi 350 millions d’euros sur les marchés obligataires. Un emprunt effectué par la banque Goldman Sachs avec un remboursement prévu le 1er février 2027. Le groupe de Patrick Drahi explique que cet apport financier servira à racheter une partie de sa dette arrivant à échéance en 2025, soit 1.65 milliard d’euros prévu initialement pour une première échéance. Altice devra ensuite régler 1.33 milliard d’euros en 2026, puis 5.5 milliards en 2027, et les dettes de la branche française s’élèvent au total à 24 milliards d’euros, contre 60 milliards pour le groupe à l’échelle mondiale. Une situation qui peut paraître ubuesque mais qui, il faut le dire, n’est pas propre à Altice.

